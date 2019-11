– Det er ikke noe man har lyst til å oppleve igjen

sport

Kommende helg spilles den siste serierunden i Eliteserien for menn, og hele seks klubber står i fare for å rykke ned. Kun to poeng skiller Sarpsborg på 11. plass og Mads Reginiussens Ranheim på sisteplass. Også Tromsø IL på 14. plass er i høyeste grad med i den vanvittige nedrykksstriden. De møter formlaget Stabæk, som etter en sterk høst har sikret plassen i landets øverste divisjon.

Kampen mellom Tromsø og Stabæk spilles på Alfheim, og ettersom hjemmelaget har dårligst målforskjell av alle bunnlagene bør oppgjøret vinnes. Det er en situasjon øksfjordingen Magnus Andersen kjenner til fra før. Han var med da TIL rykket ned i 2013. Andersen & co tapte 1-4 borte mot Brann i siste serierunde og måtte ta den tunge veien ned i 1. divisjon.

Nedrykket mot Brann kom kun ett år etter cupfinaletapet i 2012, som Andersen også var en del av.

– Det er vanskelig å sette de opp mot hverandre. Begge to sved for å si det mildt. Det var tunge tider og ikke noe man har lyst til å oppleve igjen. Det er kjipt, men på ulike måter. I cupfinalen tapte vi gullet, men kom langt i en turnering, mens nedrykket var rett og slett blytungt, sier Magnus Andersen til iTromsø kun få dager foran en ny nedrykkskamp.

Andersen har troen på at TIL berger plassen på søndag.

– Det er en veldig god følelse i laget og vi kommer til å være heltent, det skal det ikke være noe som helst tvil om. Man kan se tilbake på sesongen og plukke ut enkeltkamper, som Mjøndalen hjemme da vi leda 2–0 og det ble 2–2, men summa summarum, så ligger vi der vi gjør av en grunn. Likevel føler jeg meg mye tryggere nå enn i 2013, da slet vi mer spillemessig. Nå har vi hatt gode kamper og hadde nok fortjent mer poeng, men scenarioer kan ikke være fokuset vårt. Vårt eneste fokus må være på den ene kampen søndag, og det skal vi klare, sier Magnus Andersen.