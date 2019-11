Vegard skal vise ungguttene veien til nettmaskene

sport

Det er riktignok ikke den legendariske målmaskinen fra Nordreisa som skal ha hovedansvaret. Men Vegard Braaten blir en del av teamet som tar over Bossekop ULs fotballherrer neste år, og 32-åringen skal også vise ungguttene hvordan det gjøres i praksis. Han blir nemlig å trekke på seg BUL-trøya med jevne mellomrom i 2020.

Hamret inn mål i 5. divisjon

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på rollen som spillerutvikler og spillende assistenttrener i BUL. Det er mange spennende unggutter i denne klubben, og de skal jeg følge opp etter beste evne. Så får vi se om det kanskje blir noen scoringer på meg i 4. divisjon også. Kroppen kjennes bra ut, sier Braaten, som banket inn imponerende 41 mål på 13 kamper for BULs retrolag i 5. divisjon i år.

Sterkt team får ansvaret for BUL-herrene ... og måltyven Vegard Braaten sendes i angrep for A-laget.

– Jeg spilte flere kamper enn jeg var på treninger denne sesongen, så jeg må nok legge inn noen flere økter hvis jeg skal henge med neste år. Men det er ikke slik at jeg skal spille hver eneste kamp. Den tida er forbi, fastslår storscoreren, som litt overraskende avsluttet toppfotballsatsingen etter 2018-sesongen. Da hadde han gjennom mange år i 1.- og 2. divisjon notert seg for over 100 fulltreffere i Alta IF-drakt.

– Har det vært aktuelt for deg å gjøre comeback i Alta IF?

– Nei, det har egentlig ikke det. Med full jobb og studier ved siden av vil totalbelastningen være altfor stor. Det var jo derfor jeg ga meg i fjor. Hadde man bare vært student kunne det kanskje vært aktuelt, men det er for tøft å kombinere de tingene, sier Braaten.

Ny nummer to-klubb?

Det er tidligere lagkamerat i Alta IF, Martin Overvik, som sammen med Rune Stamnes skal ha hovedansvaret for BUL-herrene neste sesong. Vegard Braaten og Jon Steinar Eriksen blir spillende assistenttrenere, mens Vegar Fagerhaug skal ha ansvaret for målvaktene.

– Det er Martin som har siste ord. Hvordan ansvarsfordelingen blir ellers skal vi se nærmere på. Meningen er at Vegard og Jon Steinar først og fremst skal være spillere, og ikke trenere under selve treningsøktene og kampene. Men de har begge masse å bidra med, og vi ønsker at de skal få brukt sin spisskompetanse før, under og etter trening. Jeg håper og tror at vi har fått på plass et bra team som utfyller hverandre på en god måte, kommenterer Rune Stamnes.

De ønsker å løfte nivået på treningene, og i dette arbeidet vil Vegard Braaten bli en viktig brikke med sin erfaring fra Tromsø IL, Bodø/Glimt, Levanger og Alta IF.

– Vi ønsker å skape en god treningskultur, og dette er noe Vegard kan veldig mye om, sier Stamnes.

– Jeg håper at jeg kan hjelpe til. Jeg har blitt godt kjent med mange flotte BUL-folk det siste året, og det er artig at de ønsker å ha meg med på laget. Å hjelpe klubbens unggutter til å ta nye steg er en spennende oppgave. Det tar nok litt tid før vi er helt der, men målet bør være at BUL inntar rollen som nummer to-klubb i Alta og Finnmark. Det er et stort steg opp fra 4. divisjon til Alta IF i 2. divisjon, så det vil være viktig for finnmarksfotballen å få et lag inn i allnorsk 3. divisjon. Det er noe vi bør klare å få til i løpet av et par-tre sesonger, avslutter Vegard Braaten..