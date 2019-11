Sterkt team får ansvaret for BUL-herrene

sport

Cato Iversen i sportslig utvalg i BUL herrer kan ikke annet enn å være strålende fornøyd med den trenerbuketten som presenteres.

Rune og Martin

Gamle 1. divisjonsspillere som Rune Stamnes og Martin Overvik får ansvaret som hovedtrenere, mens duoen Vegard Båtnes Braaten og Jon Steinar Eriksen blir hjelpetrenere og spillere. Vegar Fagerhaug fortsetter som keepertrener.

– Dette er et team vi er svært fornøyde med. Vi har ikke noen eksakt målsetting per i dag, men føler at vi har et godt trenerteam på plass og mange spennende rekrutter, sier Cato til Altaposten.

– Forventningen er vel at Braaten skal bøtte inn mål i 4. divisjon?

– Det har vi nok ingen garanti for, men han har jo en historie, smiler Cato, om Alta IFs målmaskin gjennom mange år. Han spilte for retro-laget i fjor, men blir nå en del av A-lagsstallen sammen med Jon Steinar Eriksen.

Treningskultur

Cato mener det er et sterkt signal å ha gamle helter på banen. Han mener klubbens store mål er å skape en treningskultur som tar laget videre.

– Vegard er jo et forbilde for mange unge og vil kunne gjøre stor forskjell. Vi er opptatt av å skape holdninger og en kultur for sportslig utvikling. Det vil for eksempel kreve mer trening for å bli bedre, sier Iversen.