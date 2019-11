Odd Inge blir spillerutvikler for fotballkretsen

sport

Spillerutvikler Vidar Johnsen i Finnmark fotballkrets har fått permisjon i 2020-2021 for å være hovedtrener for Alta IF sitt herrelag i Postnord-ligaen.

– Finnmark Fotballkrets har ansatt Odd Inge Johansen i en 60 % stilling som spillerutvikler for 2020-2021. Odd Inge har de siste årene trent Bossekop UL sitt damelag, og er en strukturert og nøye person som også har tatt B-lisens som trener. Han har vist sterke kvaliteter i å utvikle enkeltspillere til høyt nivå, og har en stor kjærlighet til Finnmark, heter det i en pressemelding fra Finnmark fotballlkrets.

Odd Inge er i sin sivile jobb ansatt i SmartDok, og kretsen er glad for den imøtekommenhet som bedriften har vist for å finne en god løsning.

– Når kretsen nå skulle finne en erstatter for Vidar i hans permisjonstid har det vært ønskelig å se på gode synergier mellom trenerutvikling og spillerutvikling. På førstnevnte fagfelt har vi Lise Lotte Lund Martnes inne i prosjektstilling. Lise Lotte er også allerede bidragsyter inne på spillerutvikling, og har med sin fagkunnskap og mellommenneskelige kvaliteter virkelig beriket kretsens arbeid, heter det i pressemeldingen.

Odd Inge forteller at han føler seg stolt og ydmyk over å over denne oppgaven, heter det i pressemeldingen.