– Usikker på om dette var godt nok

sport

En del av de beste norske langrennsløperne som stiller til start på Beitostølen denne helga har allerede fått grønt lys til neste helgs verdenscupåpning i Finland. Finn-Hågen Krogh er ikke en av dem. Tverrelvdalen-løperen hadde derfor press på seg foran fredagens sprintrenn i klassisk stil.

Han tok seg videre fra prologen og kvartfinalen, men hadde lite å stille opp med i semifinalen. Her endte han på femteplass. Han fikk dermed ikke delta i finalen som Erik Valnes fra Sørreisa vant foran Pål Trøan Aune og franske Lucas Chanavat. Johannes Høsflot Klæbo måtte nøye seg med femteplass.

Sjanseløs i semifinalen Finn-Hågen Krogh må se sprintfinalen fra sidelinja.

– Det var en grei gjennomkjøring, men ikke noe mer enn det. Resultatmessig kan jeg ikke være fornøyd. Det var et ok skirenn fra min side, men man trener ikke knallhardt hele året for å gjennomføre renn som er ok. Jeg er ikke direkte skuffet, men mer småirritert på meg selv, sa Finn-Hågen Krogh til NTB i intervjusonen etter at semifinalene var unnagjort fredag ettermiddag.

– Jeg var ikke helt på hugget fra start, og måtte jobbe hardt for å være i posisjon til å utfordre mot slutten. Jeg synes at avslutningene var ganske bra. Men da var jeg allerede litt for langt bak.

Det er sjelden Krogh har gått veldig gode renn under åpningshelga på Beitostølen. Men da har han som regel allerede vært tatt ut til sesongens første verdenscuprenn. Nå er det sinnssykt mange om beinet.

Krogh tok seg videre fra sprintprologen Sesongen er i gang for Norges beste langrennsløpere.

– Det at man havner i kvalifiseringstrøbbel er litt nytt her på Beitostølen. Det er så mange gode løpere som stiller til start, og da blir resultatet svært viktig for de som ikke allerede er tatt ut. Det gjelder blant annet meg selv. Man må fortjene en plass i troppen. Jeg er usikker på om det jeg viste her i dag var godt nok i så måte, kommenterte Krogh.

– Følte du ekstra press foran dagens renn?

– Ja, selvfølgelig. Det blir nok ikke akkurat noe amerikansk uttak når verdenscuptoppen skal tas ut, men man må vise at man er på gang. Jeg dreit meg ikke ut, men det var heller ingen topp prestasjon. Heldigvis har jeg fortsatt et renn igjen denne helga, sa Krogh, som stiller til start på søndagens 15 kilometer fristil.