Keeperkjempen forlenger med Alta IF

sport

Eltermanis kom til Alta IF fra Medkila sommeren 2014.

– Han har siden den gang vært en sterk bidragsyter for klubben på flere plan. Nå er det klart at Maris Eltermanis forlenger sin kontrakt med klubben ut sesongen 2021, og det er vi veldig glade for, sier Andreas Markussen.

Både som spiller og person har han betydd mye. Både hans lojalitet, humør og ferdigheter er noe Alta IF vil ha med seg videre

– Vi er priviligert som har hatt et så godt keeperteam i Daniel og Maris, det er det ingen tvil om, mener Markussen.

Maris også bidratt som keepertrener i aldersbestemt avdeling, og stått for mye av planleggingen av keepertreningen som gjennomføres på A-laget. I 2019 har han også tatt UEFA keepertrenerkurs B-lisens som har gitt ekstra påfyll av kompetanse, og som vi drar sterkt nytte av.

Han fastslår selv at Alta betyr mye for han, og er videre fornøyd med trenerløsningen.

– Jeg har jobbet med Vidar før, og det blir spennende å jobbe med han i tiden som kommer. Jeg er glad for å fortsette fotballeventyret mitt her og bidra til å utvikle de unge spillerne i klubben, sier Eltermanis.