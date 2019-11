sport

– Det var et stort øyeblikk i min karriere, men jeg skulle ønske det var på en litt bedre dag og med en litt bedre prestasjon. Vi får legge dette bak oss og begynne å se fram mot det som kommer i mars. Da blir det atskillig tøffere motstand, sier Reginiussen. Han spilte selv en god kamp og var blant dem som fikk best uttelling på diverse børser.

Etter mange gode kamper ble EM-kvalifiseringen avsluttet med en skuffende prestasjon da Malta ble slått 2-1. Tore tror det kan vise seg nyttig.

– Vi så hvordan det kan bli når vi møter et lag vi i utgangspunktet skal være mye bedre enn, hvor de er 100 prosent tent og vi slipper oss litt ned. Vi så hvor viktig det er å ha rett innstilling når man spiller landskamp, sier Tore Reginiussen til NTB.

Reginiussen mener at laget må bruke mandagens kamp til å sørge for at noe tilsvarende ikke skjer igjen.

– Malta fikk blod på tann da de fikk et mål, og da de reddet straffe, fikk de veldig mye energi ut av det. Hadde vi scoret, hadde vi kanskje fått flere mål, men alt i alt må vi se oss i speilet og si at dette var for dårlig. Vi må unngå at slike kamper kommer igjen.