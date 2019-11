Maksimal uttelling for Altas håndballherrer

sport

Alta - Bravo 37-29:

Et merkelig kampoppsett har gjort starten på årets håndballsesong litt spesiell. Alta IFs håndballherrer hadde spilt seks av sine syv første seriekamper i 2. divisjon på bortebane før Rune Skaufel og Kai Erik Bulls mannskap møtte Bravo i Altahallen søndag ettermiddag.

Den første hjemmekampen endte uavgjort 34-34 da Ros gjestet Aulaen for snart to måneder siden. Alta-guttene var derfor svært ivrig etter å vise seg frem for egne tilskuere. Ettersom søndagens oppgjør var en såkalt folkekamp, der aktører fra næringslivet sørget for gratis inngang for publikum, var det mange som fulgte kampen fra tribuneplass. Faktisk var det hele 905 tilskuere innenfor dørene, noe som virkelig ga klingende mynt i en slunken klubbkasse. Bare i inngangspenger fikk Alta IFs håndballgruppe inn tett opp mot 100.000 kroner.

Da passet det selvfølgelig veldig bra å ta sesongens første seier. Anført av stortalentet Sigve Åkerøy Pettersen, som hamret inn åtte scoringer i prestisjekampen mot Bravo, vant Alta IF 37-29 og klatret med det forbi Bravo på tabellen og over nedrykksstreken. Åkerøy Pettersen ble kåret til hjemmelagets beste spiller av en lokal jury, men det var mange som bidro til åttemålsseieren. Hovedtrener Rune Skaufel smilte bredt da sluttsignalet lød.

– Dette var veldig artig. Det er fantastisk å spille hjemmekamp med nærmere 1000 tilskuere i hallen. Det skapte en perfekt ramme for oppgjøret, og jeg ønsker å takke hver og en av dem for at de kom på kamp i dag. At vi også fikk inn 100.000 kroner i inngangspenger er helt utrolig. Det er mange som fortjener en takk for innsatsen, sa en storfornøyd Skaufel til A-sporten.

Alta IF kom litt skjevt ut de første minuttene, men brukte ikke lang tid på å overta ledelsen. Og den ga de aldri fra seg.

– Det er lenge siden vi har spilt hjemmekamp, så det tok litt tid før vi kom skikkelig i gang. Men jeg synes vi totalt sett leverte en god kamp. Det var mange som sto frem og tok ansvar. De som var i startoppstillingen gjorde det bra, og de som kom inn fra benken leverte også gode prestasjoner. Vi har fin bredde i stallen nå. Det er artig at så mange melder seg på, fastslo Skaufel.

Han håper at så mange som mulig av de som kom på kamp i dag vender tilbake når Alta IF tar imot serieleder Vålerenga om en uke.

– Da får vi en pekepinn på hvor gode vi egentlig er. Det skal være veldig vanskelig å ta oss når vi spiller på hjemmebane. Dette er vår hule. Jeg håper at de som kom på kamp i dag fikk en god opplevelse, og at de kommer tilbake neste helg. Det er vanvittig morsomt å spille kamp når det er ordentlig trøkk på tribunen.

Sigve Åkerøy Pettersen var som nevnt Altas mestscorende spiller med åtte fulltreffere. De øvrige målene ble satt inn av Ole Nikolai Hætta 6 (2), Simen Severinsen 6, Matias Skaufel Hindbjørgmo 3, Ask Mikkelsen 2, Kristian Karlstrøm 2, Rikard Hanssen 2, Andreas Bjørkmann 2, Niclas Lindholm Andersen 2, Brage Brendgen 2, Torkel Haraldstad Hanssen 1 og Marius Skaufel Hindbjørgmo 1.

Sistnevnte fikk for øvrig sin debut i 2. divisjon, og takket for tilliten med en scoring i sluttsekundene.