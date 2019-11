Kapteinen bretter opp ermene for Alta IF

sport

Klubben har avsluttet uka på best tenkelig måte. Håvard Nome, Christian Reginiussen og Felix Jacobsen er alle klar for Alta-drakta i 2020.

I dag bekrefter Alta IF at også kaptein Mats Frede Hansen er enig om å forlenge kontrakten ut 2020-sesongen.

– Alta IF e en klubb som betyr veldig mye for meg, på samme linje som moderklubben Bjørnevatn IL, sier Mats Frede til Alta IFs egen nettside.

Han er også glad for trenerløsningen.

– Det at Vidar har kommet inn som trener gjør at vi kan bygge videre på det vi startet på dette året. Bygge klubb og få fram nye unggutter som kan ta over etter hvert, sier Hansen.

– Vidar har også vært en person og trener som har hjulpet meg mye, og nå vil jeg bidra ved hjelpe han og resten av gjengen til å vinne fotballkamper og ha det gøy sammen, tilføyer han.