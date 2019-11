Kjell Raymond og Guro skal lede håndballfesten

sport

1.- 3. februar arrangeres Altaturneringa i håndball. De siste to årene er det Ann Charlott Næss som har styrt skuta trygt i havn, men hun har nå valgt å overlate hovedansvaret til noen andre. Å finne en arvtaker har ikke vært enkelt. Men når klubbledelsen først fant en løsning, gjorde de det skikkelig. Nå er det ikke mindre enn to personer som skal sørge for at håndballfesten blir en suksess.