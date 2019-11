Simen gjør comeback

sport

Etter cuptriumf og mange innhopp i eliteserien med Bodø håndballklubb skulle egentlig Simen Severinsen flytte hjem til Alta i 2016. Men han ombestemte seg, og flyttet tilbake til Bodø og deretter videre til Tromsø for å fullføre utdanninga. Han spilte blant annet en halv sesong i Bravo HK, som gjester Altahallen førstkommende søndag. Nå er han ferdigutdannet AV-tekniker innenfor lyd, bilde og programmering, og har fått fast jobb i Nordlysbyen. Dermed er han også klar for comeback i Alta IF.

– Det føles godt å være tilbake. Nå har jeg kommet hjem, og det skal mye til for at jeg flytter på meg med det første. Jeg gleder meg veldig til å spille håndball med Alta IF-logoen på brystet igjen, sier Simen Severinsen til A-sporten.

Håper på spilletid

Han har trent med laget siden august, men så langt ikke spilt noen kamper i 2. divisjon. Alt tyder på at han får sesongens første minutter på banen når gamleklubben Bravo kommer på besøk. Og det er ingen hvilken som helst match som skal spilles. Dette er nemlig en såkalt «folkekamp», der klubbens samarbeidspartnere betaler inngangsbilletten til de som kommer på kamp. Med andre ord er det gratis inngang, noe som både kan og bør sørge for full hall og «Aulasus».

– Jeg har slitt med en del skader, så det har tatt litt tid å komme tilbake i form. Men jeg blir ikke mer kampklar enn det jeg er nå, så jeg håper at jeg får spilletid på søndag. Det hadde vært veldig artig å fått noen minutter på banen i en kamp der rammene er optimale. Det er kamper som dette som må vinnes hvis vi skal berge plassen, og det ønsker jeg å bidra til, smiler den 24 år gamle kantspilleren.

– Vi er veldig glade for at Simen er tilbake for fullt. Han har en x-faktor som vi forhåpentligvis vil nyte godt av resten av denne sesongen, nemlig en fantastisk avslutningsteknikk. Han tilfører troppen litt mer rutine med sin erfaring fra spill på høyere nivå. Den erfaringen er fint å få inn i gruppa, fastslår hovedtrener Rune Skaufel.

Jakter årets første seier

Bravo bokførte sin første seier for sesongen da bunnlaget Bodø 2 ble slått sist helg. Det betyr at Alta IF, som med bare ett poeng på de syv første kampene, havnet under nedrykksstreken. Søndagens hjemmekamp er derfor svært viktig for Skaufel & co.

– Å møte Bravo er spesielt uansett tabellsituasjon siden det er det nærmeste vi kommer til et lokaloppgjør i 2. divisjon. Det er mye prestisje på spill når Alta og Tromsø skal måle krefter. At alle de tre nordnorske lagene har hatt en så tøff sesongstart gjør det ekstra viktig å få med seg et godt resultat i denne matchen. Det er lenge siden sist vi spilte kamp, og vi har ikke vært i aksjon i Altahallen siden september. Så vi gleder oss veldig til å vise oss frem for Alta-publikummet igjen. Med gratis inngang og masse annet gøy som skjer før kampstart og i pausen ligger alt til rette for et fantastisk nordnorsk lokaloppgjør. Jeg håper på skikkelig trøkk i Aulaen på søndag, kommenterer Alta IF-bossen.