Inviterer til showkamp

De par-tre siste årene har Alta IFs fotballherrer og BULs håndballdamer møttes til en høyst uhøytidelig duell på håndballbanen, der alle inntekter har gått rett til Kreftforeningen. Det har vært en stor suksess. Med mange gavmilde sjeler på tribunen i BUL-hallen i fjor på denne tida fikk byens beste fotball- og håndballspillere inn 8.000 kroner til barnekreftforeningen.

Også i år blir det en heftig duell mellom fotball- og håndballspillerne i Nordlysbyen. Men siden BUL kun har lag i 4. divisjon denne sesongen blir det denne gangen et rent Alta IF-oppgjør, og naturlig nok flyttes oppgjøret mot Alta IFs 3.-divisjonslag til Altahallen. Kampen spilles i morgen.

– Vi ønsker å møte det beste håndballaget på damesiden, så da blir det en ren klubbduell i år. Vi gleder oss veldig til det. Jeg kan ikke garantere så mye pent spill fra vår side, men underholdningsverdien vil gjøre det verdt å ta turen innom Altahallen. Såpass kan jeg si med sikkerhet, smiler oppmann Aleksander Johansen, som selv er en av de som skal i aksjon torsdag kveld.

Han forteller at herrene tidligere har hatt så mange spillere med erfaring fra håndballbanen at de har kunne stilt med et første- og andrelag. I år blir det bare to andrelag, og ingen naturlig førsterekke.

– Vi har ikke lenger så mange i troppen som har spilt håndball før. Det er vel bare Christian Reginiussen og Runar Overvik som har ferdighetene i orden. Marco Mauno Johannessen og jeg har spilt litt, mens resten har minimalt med erfaring. Det blir et herlig show, kommenterer Johansen fornøyd.

I tillegg til de nevnte spillerne er det gode sjanser at Brage Berg Pedersen, Maris Eltermanis, Mats Frede Hansen, Hikmat Nazari, Øyvind Veseth Olsen og Andreas Markussen viser sine kunster. Kanskje kommer også Håvard Nome og Magnus Nikolaisen.

– Det blir et skikkelig opplegg med lyd- og lysshow. Det koster 50 kroner å komme inn, mens de under 16 år slipper inn gratis. Det er fullt mulig å donere en større sum. Vi håper på en god ramme rundtkampen og en fin sum til Kreftforeninga. Oppgjøret starter klokken 21.00, avslutter Johansen.