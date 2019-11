Maradona-scoring av Runa mot Nederland

sport

Norge tester seg ut mot gode motstandere under et treningsopphold i Portugal. Fredag slo de England, mens de spilte jevnt i en god kamp mot Nederland søndag.

Nederland tok ledelsen allerede etter ti minutter og ledet 2-0 midtveis i 2. omgang. Norge hadde en sluttspurt, men det holdt ikke helt inn.

Lynhurtige Runa Lillegård dukket opp fem minutter før slutt og reduserte til 1-2. Scoringen kom etter et nydelig soloraid fra altajenta som har gjort det skarpt for Lyn denne sesongen.

– Runa gjør et bra innhopp. Alle innbytterne bidrar i dag, og vi gjør mange bytter. Runas scoring var fantastisk. Hun har et ekstremt rykk og løper fra alle på Nederland fra egen halvdel. Hun viser frem sin spisskompetanse, sier trener trener Aleksander Straus til fotball.no, som sammenligner målet med den berølmte dribleserien til Maradona for Argentina.

Eline Hegg fra Alta startet kampen, men ble byttet ut.