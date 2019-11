Marius tar sin nye klubb med seg «hjem» til Alta

sport

Tidligere Alta IF-målvakt Marius Andersen flyttet sørover for fem år siden, og er nå bosatt i Sarpsborg der han trener Tune/Tindlunds jenter 11-årslag. Håndballmiljøet er stort sørpå, så det er ikke akkurat mangel på gode turneringer i nærområdet.

Ønsket et vintereventyr

Altaværingen var imidlertid ikke så giret på det, og ville heller at de unge spillerne skulle få oppleve et skikkelig vintereventyr i hjertet av Finnmark samtidig som de fikk utfordret seg på håndballbanen. Han spurte derfor foreldrene og spillerne om de kunne tenke seg å delta i Altaturneringa i begynnelsen av februar neste år hvis de selv samlet inn penger til turen. Det var ingen spesielt vanskelig beslutning å ta.

– Sportslig sett er det ingen grunn til å reise særlig langt for å spille kamper. Det er sikkert hundrevis av turneringer her i området som holder nivået og vel så det. Men vi ønsker å gi jentene en helt spesiell opplevelse, og da er det ikke så mye som kan måle seg med Nordlysbyen og Altaturneringa i håndball. Det blir et eventyr. Vi er ikke helt i mål økonomisk, men vi jobber med saken og håper at det er noen flere gavmilde sjeler som kan hjelpe oss å realisere våre storslåtte planer, sier Marius Andersen til A-sporten.

Har bestilt flybilletter

Andersen og hans gode medhjelpere har allerede samlet inn en god del penger gjennom ulike dugnadsprosjekter, loddsalg og andre kreative løsninger. De har også et spleiselag gående på nettsiden spleis.no, der målet er 10.000 kroner. Faktisk har de kommet så langt at flybillettene er bestilt, så tur til Finnmark blir det. Men initiativtakeren fra Nordlysbyen vil ikke at det skal stoppe der.

– Selvfølgelig blir turen nordover en opplevelse i seg selv. Halvparten av jentene har ikke flydd før, og det er svært få som har besøkt Nord-Norge. Men vi ønsker jo å gjøre veldig mye mer når de først er i Alta. Planen er å overnatte på ishotellet i Sorrisniva fra fredag til lørdag, og målet at de også skal få kjøre med hundeslede. Vi har veldig lyst til å gi dem «full pakke», altså det aller ypperste Alta har å by på vinterstid. Men vi er avhengige av litt hjelp, fastslår Andersen, som tror at en tur av et slikt kaliber vil koste opp mot 80.000 kroner.

– Jentene har virkelig stått på

Han skryter veldig av de unge håndballspillerne i Tune/Tindlund og deres foreldre som har gjort en formidabel dugnadsjobb denne høsten.

– Det var jo en litt sprø idé, så det er veldig morsomt at alle har bidratt. Vi har fått god støtte i lokalmiljøet, og enkelte har på eget initiativ samlet inn tomgods og skaffet penger gjennom panting av flasker. Det har vært stor vilje rundt dette prosjektet, sier han.

Andersen understreker at det var uaktuelt å gjennomføre noe slikt hvis foreldrene måtte ha betalt en betydelig egenandel.

– Dette skal være en tur for absolutt alle jentene på laget. Vi utelater ingen. Det betyr at vi fortsetter å jobbe dugnad og samle inn penger gjennom ulike fellestiltak slik at det ikke blir egenandel på denne turen. Vi setter stor pris på alle bidrag, og håper at velviljen fortsetter frem mot turneringen starter den første helga i februar. Vi gleder oss veldig. Jeg er helt sikker på at det vil bli en uforglemmelig tur for jentene, avslutter han.