Jubelhelg for Alta-klubbene

sport

Nordlysbyen var meget godt representert i den aldersbestemte håndballturneringen som gikk av stabelen denne helga. I tillegg til Alta IF, BUL og IF Frea var også Nerskogen IL og Tverrelvdalen IL på plass med flere lag.

Fire gull, fire sølv og to bronse

Det er ingen tvil om at det gror meget godt i Alta-klubbenes yngre avdelinger. I finalen i klasse gutter 13 år møttes to BUL-lag, mens det samme skjedde med Alta IF i klasse gutter 14 år. Som ikke det var nok slo IL Frea Alta IF i finalen i klasse jenter 14 år, mens BUL sikret turneringsseier i klasse gutter 12 år. BUL og Alta IF sikret også flere sølv- og bronsemedaljer, så det var svært mye edelt metall som ble med hjem til Nordlysbyen i går.

– Det var en veldig god helg for våre gutter, både sportslig og sosialt. Vi hadde 15 spillere og tre gutter født i 2004 som hadde fått dispensasjon til å spille, og delte disse opp i to jevngode lag. Begge lagene gikk ubeseiret gjennom gruppespillet og tok seg til finale, der Alta 1 og slo Alta 2 med tre mål, forteller Ottar Pettersen, som er trener sammen med Odd-Børre Jensen.

Han mener spillerne viste fin utvikling gjennom helga.

– Det var god progresjon. Vi startet litt svakt på fredag, men spilte oss opp og er veldig fornøyd med gjennomføringen totalt sett.

Få svenske lag

Pettersen synes det er bra at spillerne får muligheten til å prøve seg mot andre lag enn dem de møter i seriespillet. Men det er ingen tvil om at klubbene i Nord-Sverige sliter med rekrutteringen, spesielt på guttesiden.

– Det var ikke et eneste svensk lag med i gutter 14-klassen, og det bør være et varsko for klubbene. Men med god deltakelse fra Troms møtte vi flere lag som vi ikke har kjennskap til. Det synes guttene er moro. Og så er det jo ekstra artig når vi slår disse lagene, smiler den tidligere eliteseriespilleren.

Allerede til neste år tar en del av disse ungguttene steget opp, og skal da prøve å kvalifisere seg for spill i den landsomfattende Bringserien.

– Vi har flere spennende gutter på dette laget som kan spille på et høyere nivå. Noen av disse hospiterer allerede på 16-årslaget.

Gode i forsvar

Som nevnt gjorde også BUL det svært godt, og da først og fremst klubbens to lag i G13-klassen, samt G12-laget som slo Nor HK hele 21-12 i sin finale.

– Vi hadde en veldig fin helg i Kiruna. Våre to lag fikk god motstand, men spilte bra og tok seg helt til finalen. Vi har trent mye forsvar den siste tiden. og det hadde god effekt. Vi forsvarte oss kjempegodt, og leverte også gode prestasjoner fremover på banen, kommenterer Linda Hove, som er en del av trenerteamet som har ansvaret for BULs G13-spillere.

Mens Alta IF har deltatt i denne turneringen ofte, er BUL ganske nye.

– Dette var bare det andre året vårt, men vi kommer garantert tilbake. Det er en veldig trivelig turnering, der kampene er litt lengre og man møter andre lag enn i seriespillet. Vi har fått veldig god matching. Overnatting og transport fungerer også bra, så dette er en proff arrangør med det meste på stell, avslutter hun.