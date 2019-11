sport

Hundespann, firehjulinger, snøscootere og biler gjør livet surt for ildsjelene i skigruppa i Tverrelvdalen idrettslag. Arild Krogh & co legger ned utallige timer med dugnadsarbeid hvert eneste år for å holde skiløypene i bygda i tipp-topp stand, men opplever til stadighet at de blir ødelagt. Det har de nå sett seg mektig lei av.

– Vi forlanger respekt for den jobben som er gjort og gjøres hver vintersesong. Skigruppa har gjennom 20 år bygget, utbedret og vedlikeholdt den ni kilometer lange ski- og lysløypa fra Tverrelvdalen til Kaiskuru, samt "Folk i Form-løypa på nesten fem kilometer. Vi opplever økt trafikk i skiløypene som er uønsket på enkelte strekk i Tverrelvdalen, og vi føler at vi utfordres fra alle hold. Det samme gjelder gangtrafikk som har økt betydelig de siste årene. Vær så snill - gå helt ute på siden, helst utenfor klassisk-sporet. Ikke gå midt i skøytetraseen. Og gå aller helst på ski, er oppfordringen fra løypekjører Arild Krogh.

Han frykter at Alta kommune slutter å kjøre opp spor hvis problemene fortsetter.

– Jeg snakket i fjor med lederen i trekkhundklubben om problemet med hundespann i skiløpene. Vi har barn og unge på skitrening som vi har ansvar for, og vi forventer å ha gode og trygge forhold når vi legger til rette for skiaktivitet. Vi som klubb legger ned mye arbeid for å holde løypene og traseene i stand og får masse positive tilbakemeldinger på det. Men de er tilrettelagt som skiløyper og vi har bruksrett på det. Vi har søkt om Tippemidler på anleggene og lagt inn søknad om bygging av løypene til kommune, stat og private. Vi har også fått i stand skriftlige og muntlige avtaler med grunneiere. Skigruppa har fått signaler om at vi kan miste løypekjøringa fra kommunes side hvis traseene stadig kjøres i stykker av ulike kjøretøy, hundespann som gjør sitt fornødne i løypa og så videre, sier Krogh.

Han forteller at det høsten 2015 ble det gjort en kjempejobb med oppgradering av løypa og grunnforholdene fra Belgioda til Romsdal. Dette ble gjort for at det skulle være mulig å preparere skiløypa tidlig på vinteren.

– Nå kjøres det med firehjulinger og biler med firehjulstrekk sommerstid i deler av den bløte traseen opp mot Romsdal. De ødelegger grunnforholdene selv om bilveien i Romsdal går 50-100 meter unna. Det er frustrerende. Vi håper at folk får dette med seg, og skjønner at det er ikke bare å kjøre i vei, selv om det ser fristende ut og man kanskje tenker at det gjør ikke så mye. Det er også en del som kjører i traseene om sommeren på de bløte partiene som igjen resulterer i dårlige forhold til vinteren. Slutt med det, sier Krogh, som håper at det tidlige snøfallet kan gi gode skiløyper allerede nå.

– Jeg har brukt syv-åtte timer denne uka på grunnprepping i skiløyper og anlegg. Under sporsetting i dag tidlig var det masse sundkjørte traseer. Det skal sies at noe av dette var trafikk i forbindelse med linjebygging av Statnett. Dem har vi hatt dialog med om bruken i lang tid, så her gjelder det for dem å få info ut til entreprenøren som faktisk utfører oppdraget, avslutter han.