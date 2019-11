– Føler at jeg har noe ugjort i Alta IF

sport

Guyon Philips scoret 11 mål på 22 kamper og var med det Alta IFs mestscorende spiller i år. Det til tross for at en krangel med hovedtrener Bryant Lazaro førte til svært begrenset spilletid i andre halvdel av sesongen. Han banket også inn fem mål på tre kamper for klubbens rekruttlag da han var helt ute i kulda på A-laget. 26-åringen fra Nederland var bare to nettkjenninger unna delt toppscorertittel i PostNord-ligaen avdeling 2.