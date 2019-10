Rune gir seg i Alta IF

sport

Rune Berger har hatt mange ulike roller i Alta IF. Han har blant annet vært spiller, assistenttrener, hovedtrener og de siste årene sportslig koordinator i fotballgruppa. Torsdag kom den overraskende beskjeden om at Berger gir seg i klubben.

– Etter en grundig vurdering landet jeg på at det nå var tid for å gi meg. Det er viktig for meg å understreke at min beslutning er helt uavhengig av prosessen som har vært rundt trenerspørsmålet i klubben og jeg er helt på linje med de valg som er gjort og den retning som er valgt i den saken. Nå skal jeg bruke den siste tiden min her så godt jeg kan for å være med å ruste klubben for 2020, opplyser Rune Berger i en pressemelding.

– Det er jo ikke tvil om at dette er en jobb som mange har interesse av og meninger om, noe som kan være utfordrende til tider. Men når jeg nå forlater Alta IF tar jeg med meg mange relasjoner og vennskap som jeg setter enormt stor pris på og som betyr mye for meg. Å drive et idrettslag handler om å balansere fornuft og følelser, man er avhengig av den balansen for utvikling. Dette tror jeg blir veldig viktig for klubben å bygge på i årene som kommer, fortsetter han.

– Jeg ønsker Alta IF lykke til videre og takker for meg.

– Rune har vært en svært viktig brikke for klubben både sportslig og administrativ. Med sine menneskelige ferdigheter og en sjeldent god måte å se fotball på, er han en fagmann som vi dratt stor nytte av og lært fra. Berger kan lett beskrives som helstøpt, reflektert og har med sin ro og gode perspektiver betydd ekstremt mye for oss. Vi ønsker å sende en stor takk til Rune for sin innsats og engasjement for oss over mange år. Vi kommer til å savne deg her hos oss og ønsker deg masse lykke til i fremtiden, skriver Alta IF i pressemeldingen.