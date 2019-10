Nær pallplass i karate-EM

sport

Sist helg ble det arrangert europamesterskap i kyokushin karate i Vila de Conde i Portugal, og Alta karateklubb var godt representert. Christian Li Sivertsen og Thomas Thomassen var blant de syv norske utøverne som var i aksjon, mens klubbleder Tommy Edvardsen var en av hjørnedommerne under arrangementet. Han er svært stolt over prestasjonene til Alta-utøverne, som begge konkurrerte i klasse menn 16-17 år. De deltok kun i «Kata», som er slag og spark i et bestemt mønster.