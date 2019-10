Fikk utmerkelse for sterk prestasjon

sport

Alta IF hopp og kombinert har tre aktive utøvere igjen, og sist helg fikk yngstemann Eidar Johan Strøm overrakt en flott utmerkelse fra Finnmark skikrets. Han gikk til topps i hovedlandsrennet for både spesielt hopp og kombinert forrige sesong, og skikretsen mente hans prestasjoner var det beste en 15-åring fra Finnmark leverte sist vinter.

Svein Erik Danielsen, som både er leder i Alta IF hopp og kombinert og hopp- og kombinert-delen i Finnmark skikrets, hadde med prisen da han dro til Oslo for å følge senior-NM i hopp normalbakke forrige helg. Her stakk som kjent Anna Odine Strøm av med en bronsemedalje. Jørgen Oliver Strøm ble nummer 26 i herreklassen.