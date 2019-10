– Jeg håper at Vidar får jobben

sport

Som A-sporten skrev i går tyder alt på at Alta IF går for Vidar Johnsen som ny hovedtrener. Da er det også svært sannsynlig at Andreas Markussen fortsetter som assistenttrener. Markussen forteller at han har vært i dialog med klubben, men at det har så langt ikke kommet noe konkret tilbud. Hovedtreneren må naturlig nok på plass først. Markussen håper at det blir nevnte Vidar Johnsen som overtar.