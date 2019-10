Traff blink med flott høststevne

sport

Det årlige Høststevnet gikk av stabelen i Nordlysbyen lørdag 26. oktober, og det var en stor suksess for arrangøren. Totalt 65 skyttere fra Finnmark, Troms og Trøndelag deltok. Alta skytterlag har en 15 meters innendørsbane som de benytter seg av på vinterstid, og her fikk både rutinerte utøvere og nybegynnere testet sine ferdigheter med geværet.

– Noen av skytterne deltok på sitt første skytestevne noensinne, mens andre har mange års erfaring . Nytt av året var at skytterne skulle skyte en 20-skudds omgang med desimaler, rett etter deres 25 obligatoriske skudd. Her var det en av Altas juniorskyttere, 16-åringen Birgitte Opgård, som var mest treffsikker og kunne ta med seg en flott pokal fra premiebordet. Birgitte er førsteårs junior og imponerer stadig med veldig god skyting på stevner rundt om i landet, forteller skytterlagets pressekontakt og styremedlem Line Andersen.

Hun og ungdomsleder Vegard Haugan gleder seg over stor interesse for skyting, noe stappfulle nybegynnerkurs er et godt bevis på.

– Alta Skytterlag har en fin gjeng med utøvere som reiser rundt på stevner for å konkurrere og treffe skyttervenner. Vi ser at det er stor interesse for skytesporten, og vi har fortsatt venteliste på våre nybegynnerkurs. Ungdomsutvalget i skytterlaget,som står for rekrutteringen, har nylig hatt kurs for de som ønsker å begynne med konkurranseskyting . Vår dyktige ungdomsleder Vegard Haugan håper å se alle de nye skytterne på treninger og stevner fremover, sier Andersen til A-sporten.

Hun forteller videre at det er mye spennende som skjer i skytterlaget for tiden.

– På skytebanen på Kvenvikmoen jobbes det med å bygge opp Finnmarks første elektroniske stang og felthurtiganlegg, samt elektronisk feltanlegg . Vi oppgraderer tilbudet til våre og tilreisende skyttere, og har dermed muligheten til å arrangere større konkurranser. Skytterlaget ønsker blant annet å arrangere nordnorsk mesterskap i 2022 , som vil bli et stort stevne som bringer mye folk til Alta, sier hun.