Må ut på trenerjakt

sport

Rune Repvik takket for seg etter 2017-sesongen. Da ble tidligere Tromsø-trener Bård Flovik hentet inn som ny sjef. Men etter bare én sesong i sjefsstolen sa Flovik takk for seg, og klubben ansatte Bryant Lazaro som hovedtrener foran denne sesongen. Nå er det klart at amerikaneren ikke får fornyet tillit, og han forlater dermed klubben når kontrakten går ut ved årsskiftet.