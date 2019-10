Mister siste seriekamp

sport

Dag Andreas Balto har tidligere sesonger slitt med store skadeproblemer, spesielt på høsten. Da A-sporten snakket med Alta IFs playmaker for noen måneder siden gjorde han det klart at et av hans viktigste mål for året var å holde seg skadefri slik at også han fikk ta del i sesonginnspurten.

Ikke med i Alta-troppen

Med 24 seriekamper på samvittigheten i 2019 har Balto langt på vei klart målsettingen, selv om han aller helst ville vært involvert i en skikkelig opprykksfight. Alt lå til rette for at han skulle få sin 25. seriekamp for året i morgen. Men i siste hjemmematch mot Grorud sist helg forlot han banen med smerter i lysken, og 27-åringen rakk ikke å bli spilleklar til serieavslutninga borte mot Senja.

– Dag Andreas er ikke med i troppen. Det er ingen alvorlig skade, men nok til at han ikke kan spille i morgen, sier Alta IFs assistenttrener Andreas Markussen.

Kraftig redusert mannskap

Balto er ikke den eneste som mangler når Alta IFs fotballherrer runder av årets sesong. Fra før er Daniel Rojas og Felix Adrian Jacobsen skadet, mens kaptein Mats Frede Hansen, Runar Overvik og Andreas van der Spa soner karantene. Det betyr at et par unggutter fra egen stall kan få sjansen i oppgjøret som ikke betyr noe for Alta IFs sluttplassering, men kan være en helt avgjørende match i nedrykksstriden for Senja.

– Christian Reginiussen fikk seg også en smell mot Grorud, men han er klar igjen, sier Markussen.

Har med tre unggutter

Markussen og hovedtrener Bryant Lazaro har med seg følgende spillere til Senja:

Maris Eltermanis, Øyvind Veseth Olsen, Tobias Vibe, Simon Laugsand, Håvard Nome, Amadeus Veland Arnesen, Gustav Severinsen, Christian Reginiussen, Brage Berg Pedersen, Kyle Spence, Guyon Philips, Magnus Nikolaisen, Jørgen Hammari og Tom Emaus.

– Det var meningen at også Hikmat Nazari skulle være med. Men han er dessverre skadet, avslutter Andreas Markussen.

Sesongens siste seriekamp spilles lørdag klokken 13.00.