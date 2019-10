Tap og seier i Tromsø

sport

Det er ikke bare i allnorsk serie det spilles håndball. Nå har også 3.-divisjonslagene i Finnmark og Troms begynt å fordele poeng. Samarbeidslaget BUL/Alta, som i 3. divisjon kun går under BUL-navnet, serieåpnet borte mot TSI på lørdag. Her gikk ungguttene fra Nordlysbyen på en skikkelig smell. Tromsø-studentene vant hele 46-20.

BUL slo tilbake på søndag mot TSI 2. Her ble det 38-33-seier i en kamp der stortalentet Eskil Hove scoret hele 16 mål.

Også Alta IFs håndballdamer, som nå er eneste lokale innslag i 3. divisjon etter at BUL valgte å gå ned et nivå, møtte TSI og TSI 2. Også som BUL-herrene ble det tap mot TSIs førstelag (19-27) og seier mot andrelaget (30-20). Maria Brox Fjellheim var Alta IFs mestscorende spiller med ni fulltreffere på søndag, mens Amanda Brendgen noterte seg for åtte fulltreffere i lørdagens match.

Alta IFs første hjemmekamp er mot Tromsø 2. Den spilles lørdag 14. desember.

BUL møter Bravo 2 hjemme i deres neste kamp. Den spilles søndag 17. november.