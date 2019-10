– Vi må opptre profesjonelt

sport

– For oss er sesongen på mange måter over ettersom vi ikke kan bli verken bedre eller dårligere enn nummer seks. Men det det har vært veldig viktig for oss å holde oppe trøkket helt til siste match er spilt. Denne helga møtte vi et lag som kjemper om opprykk, mens vi neste helg skal møte Senja som slåss for å unngå nedrykk. Det er viktig for oss å vise de andre lagene i avdelingen respekt og opptre profesjonelt i de siste, avgjørende kampene. Derfor gir vi full gass på treningsfeltet også denne uka og har fullt fokus på Senja-kampen, sier sportslig koordinator i Alta IF Fotball, Rune Berger.