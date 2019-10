Skuffet stort i sesongens siste hjemmekamp

sport

Alta - Grorud 2-3:

Mens Alta IF kun hadde æren å spille for, kom Grorud nordover med et formidabelt press på seg. De kjemper en innbitt kamp om seriegull og direkte opprykk til OBOS-ligaen, og visste at de trolig måtte ha med seg tre poeng for å beholde ledelsen. At ett av lagene hadde mer å spille for enn det andre ble veldig tydelig etter hvert.

Gjestene tok ledelsen ved Fredrick Johan Skarheim Pettersen etter 21 minutters spill. Deretter økte Geirald Meyer til 2-0 på en dødball, og det var også stillingen til pause. Alta hadde flere store sjanser, blant annet to treff i tverrliggeren.

Frisparkekspert Håvard Nome tente et håp med sin redusering etter en drøy time, men i stedet for utlikning satte en uheldig Tobias Vibe ballen i eget mål da kampuret rundet 90 minutter. Innbytter Guyon Philips headet inn 2-3 i sluttsekundene, men det var ikke tid igjen til en sluttspurt.

Dermed vant Grorud 3-2 og topper fortsatt tabellen i PostNord-ligaen avdeling 2. Alta IF kan verken klatre på tabellen eller tape plasseringer i siste serierunde, og ender på sjetteplass.

Andre resultater:

Asker - Florø 2-0

Fram - Kjelsås 1-1

Oppsal - Elverum 4-1

Åsane - Mjølner 3-0

Sotra - Odd 2 1-2

Bærum - Senja 1-3

Saken oppdateres med kommentarer fra hovedtrener Bryant Lazaro.