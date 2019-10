– Det er beklagelig

sport

– At Tverrelvdalen IL takket nei til opprykkskvalifisering er veldig beklagelig. Det er ingen som synes noe annet, heller ikke klubben. Vi har forståelse for avgjørelsen, men det er jo trist for fotballen her oppe. Det får jo konsekvenser for blant annet finnmarksdommerne, som ikke lenger vil ha en like god utviklingsarena som de har hatt tidligere, sier daglig leder i Finnmark fotballkrets, Roger Finjord.

Han forteller at fotballkretsen vil ta en skikkelig gjennomgang av de utfordringene klubbene fra Finnmark står ovenfor ved et opprykk.

– Vi må ta en runde med Norild og Bjørnevatn, som er de siste finnmarkslagene som har spilt i 3. divisjon. Vi må komme til bunns i hva det virkelig koster og hvorfor man sier nei. Det kan jo ikke være slik at lagene fra landets nordligste fylke ikke har mulighet til å konkurrere på et høyere nivå fordi utgiftene deres er voldsomt mye større enn lagene sørfra. Dette er noe vi også må snakke med fotballforbundet sentralt om, fastslår Finjord.