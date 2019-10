– Det er trist. Vi gledet oss veldig til å møte et lag fra Hammerfest

sport

Terminlista for seniorlagene i Finnmark er mer eller mindre klare, og kommende helg skulle sesongens første håndballkamp i 4. divisjon kvinner spilles. Stein Håndballklubb fra Hammerfest hadde gledelig nok meldt på lag. De skulle etter planen møte Tverrelvdalen IL i Isbjørnhallen på lørdag. Men i går fikk TILs håndballeder Charlotte Agnete Mannsverk den kjedelige beskjeden om at Stein har trukket laget, og at Dalen må droppe turen over fjellet.