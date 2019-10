Denne dyktige gjengen er klare for Bringserien

sport

Alta-håndballen har hatt tre lag i aksjon sørpå denne helga. To av lagene har forsøkt å kvalifisere seg for Bringserien, mens ett har kjempet om plass i Lerøyserien. Bare ett av lagene lyktes, og det var 16-åringene på guttesiden.

De spilte en helt avgjørende kamp mot Byåsen søndag formiddag. Alta-guttene hadde bra kontroll til pause, men femmålsledelsen skrumpet inn og til slutt var det bare én scoring som skilte lagene. Det var imidlertid Alta som var målet foran, og med 28-27-seier sikret de andreplass i pulja og slo følge med Bodø til seriespillet i Bringserien 2019/2020.

Mats Berg scoret 11 mål for samarbeidslaget bestående av spillere fra både BUL og Alta IF. Tre av målene kom fra straffemerket. De øvrige målene ble satt inn av Tobias Johansen Vist 7 (1), Fredrik Pettersen 3, Noah Pedersen 3, Sondre Simonsen 2, Andreas Ringen 1 og Daniel Oskarsson 1.

A-sporten kommer tilbake med mer om kvalifiseringstriumfen i mandagens papirutgave og E-avis.

For de andre Alta-lagene gikk det ikke like bra. J16-laget BUL/Alta lå godt an etter én seier på lørdag, men tapte søndagens match mot Gresvik 17-20 og endte på tredjeplass i pulja. Det var som kjent kun de to beste som gikk videre. Kajsa Nilsen Nordeidet var BUL/Altas mestscorende spiller med seks nettkjenninger.

Jobber hardt for avansement til Bring- og Lerøyserien Seier og tap for Alta IF og BUL i lørdagens kvalikkamper.

Også Alta-guttene som kjempet om en plass i Lerøyserien var nære. Med seier over Sverresborg i søndagens match ville Alta kvalifisert seg for den landsomfattende 18-årsserien. Men kampen endte uavgjort 21-21, og Alta endte dermed på fjerde- og sisteplass i pulja med ett poeng på tre kamper. De tre beste i hver pulje gikk videre. Sigve Åkerøy Pettersen var Altas mestscorende spiller med syv fulltreffere.