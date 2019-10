Jobber hardt for avansement til Bring- og Lerøyserien

sport

Denne helga spilles andre kvalifiseringsrunde for både Bringserien (G/J16 år) og Lerøyserien (G/J18 år). Samarbeidslagene fra Nordlysbyen har spilt to kamper hver på lørdag, og samtlige tre lag har fortsatt muligheten til å kvalifisere seg for spill i disse landsomfattende seriene.

Vi starter med lagene som prøver å kvalifisere seg for Bringserien. På guttesiden startet Alta med en flott 21-19-seier over Tiller. Mats Berg var Altas mestscorende spiller med åtte nettkjenninger. Men allerede i neste kamp kom de ned på jorda igjen. Bodø ble for sterke og vant det nordnorske oppgjøret 32-19. I denne kampen var det Tobias Johansen Vist som var Alta-lagets toppscorer med sine fem fulltreffere.

I skrivende stund er Alta på andreplass. Men det spilles en kamp mellom Tiller og Byåsen lørdag kveld, så ting kan endre seg. Alta møter Byåsen i siste kamp. Den starter søndag klokken 11.30.

På jentesiden fikk Bossekop/Alta en dårlig start med 13-22-tap mot Klæbu. Men jentene fra Nordlysbyen slo tilbake i oppgjøret mot Svolvær, der de vant 25-22. Vårin Sønvisen Gunnes var Bossekop/Altas mestscorende spiller i begge oppgjørene. Mot Klæbu scoret hun fem ganger, og mot Svolvær satte hun inn hele 11 mål.

Også her spilles det en kamp lørdag kveld. Gresvik og Klæbu barker sammen, og Alta-laget håper nok på Klæbu-seier. Da har de gode muligheter til å bli nummer to i pulja. Bossekop/Alta møter Gresvik søndag klokken 11.30.

Både på gutte- og jentesiden er det de to beste lagene i hver pulje som får plass i Bringserien 2019/2020.

Alta har også et lag med i kvaliken til Lerøyserien. De tapte åpningskampen mot Nøtterøy knepent 25-26. Også i matchen mot Nærbø ble det tap, denne gangen 26-35. Nøtterøy og Sverresborg møtes lørdag kveld, og taper Sverresborg vil det bli en helt avgjørende fight når Alta og Sverresborg møtes på søndag. Her får de tre beste plass i seriespillet, så det er fortsatt stor spenning i denne pulja.

Micael Lindholm Andersen hamret inn hele 12 scoringer i første kamp, og fulgte opp med seks nye fulltreffere i match nummer to. Da var det Sigve Åkerøy Pettersen som var Altas mestscorende spiller med 11 mål.