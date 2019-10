– Målet er å samle inn 50.000 kr til TV-aksjonen

sport

Årets TV-aksjon, som denne gangen samler inn penger til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder, arrangeres neste søndag, altså 20. oktober. Jan Arild Hansen i Bedriftsidretten Troms og Finnmark leter stadig etter nye måter å aktivere altaværingene på, og TV-aksjonen har gitt han en perfekt anledning til kombinere lett løping og innsamling av penger til et godt formål.

– Vi arrangerer Alta-stafetten lørdag 19. oktober, dagen før TV-aksjonen. Responsen har vært god, og vi har allerede 25 påmeldte lag. Men vi håper at vi med en god sluttspurt den neste uka sørger for minst 50 deltakende lag. Målet er å samle inn 50.000 kroner, og det skal vi klare, sier Jan Arild Hansen.

Trenger ikke seks på hvert lag

Stafetten starter klokken 10.00, og hvert lag løper totalt seks etapper. Deltakerne kan velge mellom tre løyper, der den korteste er 550 meter og den lengste én kilometer. Alt foregår midt i Alta sentrum, og man trenger ikke å være seks personer for å danne et lag.

– Samme person kan løpe flere etapper, men ikke sammenhengende. Så hvert lag må bestå av minst to personer. Dette er et lavterskeltilbud der selve konkurransedelen ikke betyr noe som helst, så man trenger ikke å være godt trent for å delta. Dette er noe absolutt alle kan være med på. Om man velger å gå, jogge eller løpe blir helt og holdent opp til den enkelte deltaker: Gjør gjerne stafetten til en koselig spasertur med barnevogna eller bikkja hvis dere sliter med å få barnevakt, flirer Hansen.

– Perfekt start på dagen

Det koster 600 kroner å melde på lag, der hele denne summen går uavkortet til TV-aksjonen. Mange påmeldte deltakere fra bedrifter, lag og foreninger har de siste ukene utfordret andre til å stille med ett eller flere lag, og arrangøren håper at disse utfordringene skyter fart og sørger for at mange flere får øynene opp for dette initiativet.

– Det er jo en helt perfekt start på lørdagen. Litt lett trim for en god sak før man går på café, handler litt eller stikker opp til Finnmarkshallen for å se Alta IF spille sesongens siste hjemmekamp. Det hadde vært utrolig moro om vi hadde fått med 50 lag eller mer. Da kan vi for alvor donere en sum som vi kan være stolte av, smiler Hansen, som håper at flest mulig melder seg på i forkant av arrangementet.

– Det er fullt mulig å bare stille opp og betale før stafetten starter. Men vi skal blant annet trykke opp startnummer, så det beste er at man melder seg på via vår nettside. Søk opp Bedriftsidretten Troms og Finnmark på Facebook, så finner dere all nødvending informasjon, avslutter han.