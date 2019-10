Femmålstap i Bergen

sport

FyllingenBergen - Alta 32-27:

Onsdag kveld ble den siste kvartfinalen i G20-NM spilt, og for første gang var Alta IF et av lagene som kjempet om en plass i semifinalene.

Samarbeidslaget bestående av spillere fra Alta IF og BUL møtte FyllingenBergen i Framohallen, og det var hjemmelaget som kom best i gang. De ledet 17-11 til pause. Gjestene fra nord nærmet seg litt i andre omgang, men bergenserne hadde kontroll og vant 32-27. Dermed er Alta-guttenes cupeventyr over for denne gang.

Matias Skaufel Hindbjørgmo var Alta IFs mestscorende spiller med åtte nettkjenninger. De øvrige målene ble scoret av Ole Nikolai Hætta 3 (1), Stian Hammari Parken 4, Aleksander Maisenhølder 3, Kristian Karlstrøm 3, Henning Rushfeldt 2, Torkel Haraldstad Hanssen 2 og Niclas Lindholm Andersen 1.

Slik gikk det i de øvrige kampene:

Nærbø - Charlottenlund 33-36

Follo - ØIF Arendal 31-20

Bækkelaget - Sandefjord 29-30

Finalen spilles i Oslo Spektrum 29. desember.