– Målet er å spille cupfinale i Oslo Spektrum

Onsdag kveld klokken 20.30 er det avkast i kvartfinalen i G20-NM mellom FyllingenBergen og Alta IF, og vinneren vil ta et stort steg nærmere en cupfinale. Dette er ikke hverdagskost for samarbeidslaget bestående av BUL- og Alta IF-spillere, som på imponerende vis tok seg videre fra gruppespillet og kvalifiserte seg for en historisk kvartfinale.