TIL(bake) på topp

Fløya 2 - Tromsø 1-4:

En meget jevn og spennende sesong i 2. divisjon kvinner avdeling 9 nærmer seg slutten, og kampen om seriegullet har etter hvert kun stått mellom BUL og Tromsø IL. Lagene har fulgt hverandre tett, og da BUL knuste Tverrelvdalen IL hele 19-0 i forrige uke klatret de forbi Tromsø og overtok tabelltoppen. Men nå er fotballdamene fra Ishavsbyen tilbake i førersetet.

Mandagens oppgjør mellom Fløya 2 og Tromsø ble aldri særlig spennende. Gjestene tok ledelsen etter bare ni minutters spill, og så scoret de ytterligere tre ganger mellom 24.- og 28. spilleminutt. Da hjalp det lite at hjemmelaget reduserte etter 73 minutters spill. TIL har fremdeles svakere målforskjell enn BUL, men er nå tre poeng foran jentene fra Bossekop.

Det betyr at BUL må vinne siste seriekamp mot Polarstjernen, mens Tromsø må tape hjemme mot Tromsdalen for at BUL skal smette forbi igjen. Tromsø trenger altså bare ett poeng i hjemmemøtet med byrivalen for å sikre seriegull og opprykkskvalifisering. Disse kampene spilles lørdag 12. oktober, og matchene starter samtidig (kl. 13.00). Også Porsanger - Tverrelvdalen spilles til samme tid.