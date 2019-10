– Har gjort terrengsykling til en folkesport i Finnmark

sport

For åttende gang skal prisen deles ut, denne gangen i forbindelse med fylkestinget neste onsdag.

Mandag besluttet Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel at sykkelrittet Offroad Finnmark skal motta folkehelseprisen for 2019.

– Offroad Finnmark tildeles prisen fordi de bidrar til at terrengsykling er blitt en folkesport i Finnmark. I tillegg til selve «Offroad Finnmark – løpet» arrangeres det barneritt, og det skapes folkefest rundt arrangementet. Dette er til stor inspirasjon for sykkelmosjonister i og utenfor Finnmark, heter det i begrunnelsen.

Tidligere tildelinger:

2012 Alta Helselag

2013 Kirsti Krogh i Mental Helse Kjøllefjord

2014 Tannklinikken i Kautokeino

2015 Norges Astma og Allergiforening Region Nord

2016 Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge AS

2017 Hammerfest og omegn turlag

2018 Tor Asle Varsi, Sirma IL

2019 Offroad Finnmark