– De har gjort en særskilt innsats for folkehelsa i Finnmark

sport

– Offroad Finnmark tildeles Folkehelseprisen 2019 fordi de bidrar til at terrengsykling er blitt en folkesport i Finnmark, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris skal deles ut for åttende gang i forbindelse med fylkestingets samling onsdag 15. oktober. Prisen skal stimulere til økt oppmerksomhet og innsats rundt folkehelsearbeid i Finnmark. Prisvinneren skal ha gjort en særskilt innsats på folkehelse i sitt nærmiljø og/eller i hele Finnmark, heter det.

– I sitt møte 7. oktober besluttet Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel at Offroad Finnmark skal motta folkehelseprisen for 2019. Offroad Finnmark tildeles prisen fordi de bidrar til at terrengsykling er blitt en folkesport i Finnmark. I tillegg til selve «Offroad Finnmark – løpet» arrangeres det barneritt, og det skapes folkefest rundt arrangementet. Dette er til stor inspirasjon for sykkelmosjonister i og utenfor Finnmark, opplyser fylkeskommunen.

Folkehelseprisen ble første gang utdelt i 2012. I år kom det inn tre forslag på kandidater til denne prisen.

Tidligere tildelinger:

2012: Alta Helselag

2013: Kirsti Krogh i Mental Helse Kjøllefjord

2014: Tannklinikken i Kautokeino

2015: Norges Astma og Allergiforening Region Nord

2016: Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge AS

2017: Hammerfest og omegn turlag

2018: Tor Asle Varsi, Sirma IL

2019: Offroad Finnmark