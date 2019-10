Alta IF fikk revansje

sport

Alta - Odd 2 4-1:

Da Alta IF og Odd 2 møttes på Skagerak Arena tidligere denne sesongen ble det et ydmykende 0-5-tap for Bryant Lazaros mannskap. Det var derfor et svært revansjesugent Alta-lag som løp utpå kunstgresset i Finnmarkshallen søndag ettermiddag.

Håvard Nome ga Alta IF en god start på kampen da han på vakkert vis scoret på frispark etter 15 minutters spill. Rett før pause økte Christian Reginiussen til 2-0 med pannebrasken. Gjestene reduserte etter 55 minutter, og skapte dermed litt spenning i oppgjøret. Men da innbytter Guyon Philips satte inn 3-1 og var nestsist på selvmålet til Odd 2-forsvarer Sondre Aarrestad var det ikke lenger tvil om hvem som ville ta full poengpott i Finnmarkshallen.

Asker vant sin kamp denne helga, så Alta IF er fortsatt nummer seks med like mange poeng som Asker (37). De har tre poeng opp til Kjelsås på fjerdeplass og fem poeng opp til Fram på tredje. Grorud topper tabellen med sine 45 poeng. Åsane følger på andreplass poenget bak.

Saken oppdateres med sitater fra Alta IFs hovedtrener Bryant Lazaro.