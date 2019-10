TIL overbeviste stort i avgjørende gullkamp

sport

TIL - Alta 2 4-0:

Med seier hjemme mot Alta IFs rekruttlag ville Tverrelvdalen være seriemester i 4. divisjon. Klubben hadde kjøpt inn champagne, og spillerne var klare til å feire en fantastisk sesong. Men først måtte de gjøre jobben.

Gjestene hadde noen svært gode muligheter i starten av kampen, og en stund så det ut som at hjemmelaget måtte legge feiringen på is. Men så begynte TILs ekstremt målfarlige angrepsrekke å vise seg frem. Etter en halvtimes spill sendte Simen Berntsen Stødle TIL i ledelsen, og Vebjørn Atle Skorpen doblet ledelsen rett før pause.

I andreomgangen viste Tverrelvdalen hvorfor de topper tabellen. De gjorde mange bytter, men kjørte likevel over det unge Alta 2-laget og hadde full kontroll. Innbytter Pål Even Heggelund økte ledelsen til 3-0 rett etter at han entret banen, og minuttet senere scoret han sitt andre mål for dagen.

Til tross for flere store sjanser ble det ikke flere mål, men det brydde ikke hjemmelagets spillerne seg nevneverdig om. De tok de tre poengene de trengte for å sikre seriegullet én runde før slutt. Med fem poengs ledelse er det ingen som kan ta igjen TIL selv om de skulle avgi poeng borte mot BUL i siste serierunde, og spillerne kunne dermed sprette champagnen og starte gullfeiringen som garantert vil vare langt ut i de små nattetimer.

– Ja, det blir en skikkelig feiring i kveld. Guttene har fortjent en stor fest etter det de har prestert på fotballbanen denne sesongen. De skal få lov til å kose seg så lenge de vil i dag, fastslo en storfornøyd Kenneth Thomassen, som har vært hovedtrener Kjetil Thomassens assistent denne sesongen.

Duoen har virkelig fått sving på TIL-laget i år. Lørdagens seier over Alta 2 var lagets 11. strake triumf på eget kunstgress i 2019-sesongen. De har altså ikke avgitt et eneste poeng hjemme i år. Borte har det blitt to tap og én uavgjort, så TIL-spillerne har ikke fått fred fra Porsanger og HIF/Stein, som sammen med Tverrelvdalen har gjort gullkampen i 4. divisjon svært spennende.

Lørdag tapte Porsanger overraskende 0-1 hjemme mot Kirkenes, mens HIF/Stein slo Nordlys 6-0 på bortebane. Dermed klatret hammerfestingene forbi PIL, og er nå nummer to. Men det er som nevnt fem poeng opp til Tverrelvdalen og bare én serierunde igjen.

– Jeg synes det er på sin plass å takke Porsanger for den flotte fighten vi har hatt denne sesongen. De har i likhet med HIF/Stein hatt en god sesong. Det har vært en morsom og spennende duell om seriegullet, og det gjør selvfølgelig at det smaker ekstra godt å stikke av med seriemesterskapet. Takk for kampen, PIL og HIF/Stein, sa en feststemt Kenneth Thomassen før han løp i garderoben for å ta del i gullfeiringen.

A-sporten legger ut en bildeserie fra kampen senere på lørdag, og kommer tilbake med mer om matchen i mandagens papirutgave og E-avis.

PS! BUL vant 5-1 hjemme mot Sørøy Glimt på lørdag. Alle kampene i 4. divisjon startet samtidig, så A-sporten hadde ingen mulighet til å følge oppgjøret fra sidelinja. Trym Suhr-Stamnes (3), Ole-Christian Stamnes og Sigve Arntzen scoret målene for bossekopingene. De avslutter som nevnt årets sesong hjemme mot seriemester Tverrelvdalen om en uke.