Åttemålstap i Oslo

sport

Nordstrand - Alta 41-33:

Lørdag var det klart for Alta IFs fjerde seriekamp for sesongen, og nok en gang var bortematch i Oslo for Rune Skaufel og Kai Erik Bulls mannskap. Alta-guttene innledet serien med bortekamper mot Oslo-studentene og Haslum IL, to oppgjør som endte med tap. Deretter ble det uavgjort hjemme mot Ros.

Lørdag var det Nordstrand som ventet på motsatt banehalvdel, og det var lenge en tett og jevn affære. Hjemmelaget scoret 20 ganger og ledet 20-17 til pause. Gjestene fra nord reduserte avstanden til to mål tidlig i andre omgang, men maktet ikke å komme nærmere. På et tidspunkt var Nordstrand 12 mål foran. Men en sterk avslutning gjorde at Alta IF tok litt innpå, og kampen endte 41-33 i favør Nordstrand.

Det betyr at Alta-guttene blir stående med ett poeng på sine fire første kamper. Altaværingene får en ny sjanse til å sikre sesongens første seier på søndag. Da møter de Vålerenga i Jordalhallen. Også det blir en svært tøff oppgave. Vålerenga leder serien med full poengpott på sine fire første kamper.

Rikard Hanssen var Alta IFs mestscorende spiller i lørdagens oppgjør med sine syv fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Kristian Karlstrøm 6, Matias Skaufel Hindbjørgmo 5 (2), Aleksander Maisenhølder 4, Niclas Lindholm Andersen 4, Ole Nikolai Hætta 3 (1), Sigve Åkerøy Pettersen 2, Ask Mikkelsen 1 og Torkel Haraldstad Hanssen 1.