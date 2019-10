BUL vant 19-0 (!) over Tverrelvdalen

sport

TIL - BUL 0-19:

De færreste forventet at torsdagens 2.-divisjonsoppgjør mellom Tverrelvdalen IL og Bossekop UL skulle bli en spesielt jevn affære. TIL ligger sist, mens BUL kjemper om seriegull. Men at det skulle bli scoret 19 mål, og at samtlige av disse ville bli satt inn av BUL-spillere, var det ingen som hadde sett for seg.

A-sporten har ikke fått opplyst målscorerne. Men med tre poeng og 19 plussmål klatret bossekopingene forbi Tromsø IL, og troner nå på tabelltopp i 2. divisjon kvinner avdeling 9. Lagene har like mange poeng, men BUL har nå bedre målforskjell. TIL har imidlertid to kamper igjen, mens BUL bare har én. Terje Falsen og Atle Hansens jenter avslutter sesongen borte mot Polarstjernen lørdag 12. oktober.

Tromsø kan ta tilbake serieledelsen på mandag i neste uke. Da møter de Fløya 2 på bortebane. TIL møter Tromsdalen hjemme i siste seriekamp.

Tverrelvdalen møter Porsanger borte i siste serierunde.

A-sporten kommer tilbake med mer fra det målrike lokaloppgjøret på fredag.