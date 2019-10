Edvin (11) vil starte med amerikansk fotball i Alta

sport

11-åringen Edvin Taj Andersen flytter snart fra Askøy til Alta. Der har han holdt på med sin store lidenskap, amerikansk fotball.

– Jeg oppdaget amerikansk fotball på internett for noen måneder siden, og ble fullstendig oppslukt av det. Jeg spiller nå for Åsane Seahawks. Trenerne våre og lagkameratene mine oppmuntrer meg til å fortsette, og jeg har én drøm. Det er å bli profesjonell amerikansk fotballspiller, sier Edvin Taj Andersen til Altaposten.

Vil starte klubb

Andersen er spent på å flytte til Alta, men samtidig trist fordi det ikke er noe amerikansk fotball-lag han kan være med på.

– Jeg har bedt mamma om å prøve sitt beste for å lage et amerikansk fotballag i Alta, slik at jeg ikke trenger å gi opp lidenskapen min. Hun har snakket med trenerne mine, samt sendt e-post til Norges amerikanske idretters forbund og til Alta kommune, forteller han.

– Hvordan starter man opp et amerikansk fotballag?

– Det er to måter å starte opp amerikansk fotball. Den ene måten er at det må være en sportsklubb i Alta som ønsker å inkludere amerikansk fotball i klubben sin. Den andre er at noen må starte en amerikansk fotballklubb i Alta, sier Andersen.

Appellerer til klubbene

Derfor lurer Andersen nå på om det er flere som vil være med å starte et helt nytt sportstilbud for barn og unge i Nordlysbyen.

– Samtidig lurer jeg på om det er noen klubber i Alta som er villige til å inkludere amerikansk fotball i klubben sin. Uten barn, gutter og jenter som vil spille amerikansk fotball blir det ikke noe av det, så jeg håper det er flere enn meg som vil starte opp med et nytt lag.

I mellomtiden har tankene til Andersen allerede gått til hvilket navn det eventuelle amerikanske fotballaget skal få.

– Jeg tenker allerede på navn til laget vårt. Alta Predators, Alta Storm, Alta Wolves Pack og The Northern Thunder er noen av forslagene mine. Hvis det er noen i Alta som vil foreslå navn blir jeg kjempeglad for det. Forslag om farge og logo blir også tatt velkomment imot, smiler 11-åringen.

Han håper at det er noen som synes dette høres interessant ut.

– Interesserte klubber, barn eller foreldre kan kontakte min mamma, som har epost-adressen bergen34@yahoo.com. Det hadde vært utrolig artig hvis vi hadde fått dette til, avslutter han.