Viste solide takter foran Alta-kampen

sport

Odd 2 - Senja 6-1:

Det siste oppgjøret i den 22. serierunden i PostNord-ligaen avdeling 2 ble spilt mandag ettermiddag. Odds rekruttlag møtte Senja på Skagerak Arena, og hjemmelaget vant hele 6-1 på eget kunstgress.

Tobias Lauritsen, som satte inn ett av målene da Odd 2 vant 5-0 over Alta IF tidligere denne sesongen, scoret fire ganger i mandagens oppgjør. Også Bilal Njie og Sondre Aarrestad tegnet seg på scoringslista for hjemmelaget.

Tor Martin Mienna var eneste målscorer for gjestene fra Senja, som dermed fortsatt har syv poeng opp til sikker plass. Senja, Oppsal og Mjølner befinner seg under nedrykksstreken når det gjenstår fire serierunder.

– Sjokkerende svak avgjørelse av dommeren Et særdeles billig straffespark ødela for Alta IFs fotballherrer borte mot Florø.

Alta IF møter Odd 2 hjemme i Finnmarkshallen førstkommende helg. Kampen har avspark søndag klokken 15.00.

– Vi er ekstremt innstilte på å revansjere det pinlige stortapet borte mot Odd 2. De kommer nordover til helga, og da skal vi ta hevn, sa Alta IF-angriper Magnus Nikolaisen da han gjestet Radio Alta mandag formiddag.

Grorud topper tabellen med 44 poeng. Åsane, Fram, Kjelsås og Asker følger på de neste plassene. Alta IF er nummer seks - ti poeng bak serieleder Grorud. Bryant Lazaros mannskap møter Odd 2 (h), Elverum (b), Grorud (h) og Senja (b) i sesonginnspurten.