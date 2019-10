Fortsatt tillit på landslaget

sport

Tirsdag tok landslagssjef Lars Lagerbäck ut 24 spillere i troppen til kampene mot Sverige på Ullevaal 12. oktober og Romania på bortebane tre dager senere.

– Det er ingen store forandringer. Det er litt endret på keepersiden med André tilbake og Ørjan igjen inne. I tillegg var Ajer skadet sist og tilbake nå, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Ser ganske bra ut

Landslagssjefen er godt fornøyd med klubbhverdagen til de fleste spillerne i troppen.

– Det ser ganske positivt ut denne gangen. Mange har fått en mer og mer sentral rolle i klubbene sine. Det ser ganske bra ut, så får vi se om vi kan gjøre det til gode prestasjoner i kampene som kommer nå også.

Under forrige samling ble det fire poeng etter seier over Malta og uavgjort mot Sverige.

– Det var mye positivt forrige samling, kanskje bortsett fra resultatet mot Sverige. Jeg synes vi var det beste laget totalt sett der og skapte litt mer enn dem. Vi gjennomførte en bra bortekamp, mener Lagerbäck.

Går for to seire

Han understreker at Norge må ha minst fire poeng på de kommende kampene, aller helst seks, for at EM-håpet skal leve videre.

– Nå er vi i en sånn posisjon at hvis vi skal være med i november må vi ha minst fire poeng. Det er ikke sikkert det holder heller. Det kan tenkes at vi trenger seks poeng også. Vi må bare gå for det.

– Det blir to litt ulike kamper. Vi har fantastisk bra statistikk her hjemme og nå får vi i tillegg fullsatt stadion, så det kjennes veldig positivt. Vi skal gå ut og gjennomføre en god laginnsats. Det må vi gjøre om vi skal ta poeng mot Spania. Vi skal virkelig gjøre et skikkelig forsøk, avslutter Lagerbäck.

HER ER TROPPEN:

Keepere

André Hansen - Rosenborg

Rune A. Jarstein - Hertha Berlin

Ørjan Håskjold Nyland - Aston Villa

Forsvar

Kristoffer Vassbakk Ajer - Celtic

Haitam Aleesami - Amiens

Omar Elabdellaoui - Olympiacos

Ruben Gabrielsen - Molde

Even Hovland - Rosenborg

Birger Meling - Rosenborg

Håvard Nordtveit - Hoffenheim

Tore Reginiussen - Rosenborg

Jonas Svensson - AZ Alkmaar



Midtbane

Sander Berge - Genk

Tarik Elyounoussi - AIK

Markus Henriksen - Hull

Stefan Johansen - Fulham

Fredrik Midtsjø - AZ Alkmaar

Mathias Normann - Rostov

Ole Kristian Selnæs - Shenzhen

Martin Ødegaard - Real Sociedad



Spisser

Erling Braut Haaland - Salzburg

Bjørn Maars Johnsen - Rosenborg

Joshua King - Bournemouth

Alexander Sørloth - Trabzonspor