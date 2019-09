Skoleløfte ga dugnadslyst

sport

Med helomvendig i skolesaken har foreldre og barn ved Komsa skole fått ny gnist.

Forleden endevendte de uteområdet med malekost og raker.

– Nå som politikerne virker å skjønne hvor høyt vi verdsetter nærskolen, utvidet vi til to dagers dugnad, forteller Malthe Poulsen i foreldregruppa ved Komsa skole til Altaposten.

30-40 møtte

På dugnaden var 30-40 voksne, og noen barn samlet, og det var ikke tvil om at de nye politiske lovnadene, som går på å bevare skolen deres ga ekstra innsats og humør.

– Vi ønsker en nærskole for våre barn, og bidrar gjerne. Vi ser at er behov og at vedlikehold ikke er gjort. Men skolen er viktig for barna. Den er kjent og kjær, trygg og nær. Skolen er også viktig for nærmiljøet i sentrum. Det er her vi møtes og blir kjent. Det er her vi feirer 17.mai, halloween, arrangerer julemarked, bruktmarked, skicup, barneidrett/lek med mer, lister Poulsen opp.

Under dugnaden møttes familiene til grilling i gapahuken, før de gjøv løs med maling, luking, lapping av fotballbane, fiksing av gjerder og gapahuk med mer.

Tung tid

FAU-leder Per Pedersen sier til Altaposten at det har vært en tung tid før den siste avklaringen kom med Senterpartiets ultimatum i skolesaken. Sp ville som kjent ikke inngå samarbeid med Ap om ikke sistnevnte skrinla forsalget om å slå sammen Bossekop og Komsa.

– Det har vært en tid med mye usikkerhet og hvor det har vært vanskelig å planlegge for fremtiden. Det er generelt mye ad-hoc-løsninger i Alta kommune, alt etter hvor den politiske vinden blåser, sier han.

– Har dere som foreldre vært nøye med å skjerme barna i denne prosessen for å unngå uro i hverdagen?

– Jeg kan ikke si hva andre foreldre gjør, men vi har vært påpasselige med å ikke snakke for mye om skolesaken mens barna hører på. I fortsettelsen oppfordrer jeg også både politikere og administrasjon til ikke å involvere barna eller skyve dem foran seg, før alle planer er satt, sier han uten å ville utdype om han mener at dette har blitt gjort tidligere.

Invitert

I februar var elevene ved Komsa skole invitert til Bossekop skole for å høre om de nye planene for storskolen. Konsulentbyrået WSP var den gang tilstede for å lytte til innspill fra elevene, og elever fra de to skolene kom med flere ønsker, samtidig som de fikk se bilder av nye, flotte løsninger. Selv om noen av Komsa-elevene den gang uttrykte vemod ved at skolen deres skulle legges ned, var de enige om at det viktigste var at alle hadde det bra.

Hvorfor sist?

Pedersen er glad for at Komsa skal bestå, men sier at han stusser over at Bossekop skal rustes opp først.

– Jeg håper bare ikke det betyr at det ikke blir noen opprusting av Komsa skole. At man skal vente å se. Før oppussingen er i gang hos oss vil jeg ikke puste helt trygt ut, sier han.

Malthe Poulsen understreker at skolen er mer enn et sted for å lære pluss og minus.

– Den er et samlingspunkt og viktig for trivsel og bolyst. Den styrker relasjoner, sier Poulsen.