Slik gikk Ishavskraft kick-off

sport

Helgens eldorado for sportsinteresserte er over for denne gang og under Ishavskraft kick-off var det gåsehudfaktor lang vei.

Gjennom helgen hadde 47 lag kjempet seg imellom for en plass i de gjeve finalene, men bare to lag fra hver gruppe kunne gå hele veien. Før finalene startet ble lysene dempet og røyk fyllte raskt hallen. Dunkende musikk var og med på å sette stemningen før spillerne entret banen til øredøvende jubel fra fulle tribuner.

– Når man går ut på banen får man en skikkelig god følelse i kroppen og masse adrenalin. Det er fint å se så mange på tribunene, sier Ingrid Øvregård Overvik, som vant J16 klassen med Alta IF 2.

Gjennom hele helgen tapte Alta-laget bare en gang.

– I innledende gruppespill tapte vi mot BUL 1, men fikk revansje i semifinalen der vi slo de 11-9. Vi har blitt bedre gjennom turneringen og det er artig å vite at vi blir bedre for hver kamp som går, sier lagveninne Tina Mikalsen.

Neste turnering for håndballjentene er i november når de drar til Kiruna Cup i Sverige.

På seks finaler var det tre forskjellige lag som kjempet om topplassen i sine årskull.

Finaleresultater:

G12: G14: G16:

BUL 1 - BUL: 10-7 Alta IF - BUL: 14-7 BUL - Alta IF: 12-8

J12: J14: J16:

BUL 1 - BUL 2: 7-10 IL Frea - Alta IF: 7-10 BUL 2 - Alta IF 2: 6-10