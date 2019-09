Nå er Eline proff

sport

– Når jeg slår sammen lønna i Kolbotn med studiestøtte, så kan jeg leve av det, men jeg har tenkt å studere. Jeg vil ha et bra liv utenom fotballen, og ikke minst et bra liv også etter fotballkarrieren, sier den sympatiske 18-åringen.

Satses på

Fotball krever imidlertid sin tid og prioritering.

– Det ikke utenkelig at jeg tar en sesong uten studier og bare satser på fotball, sier Eline, som gikk fra BUL til Kolbotn sommeren 2018.

– Jeg har spilt alt av kamper i øverste serie siden jeg kom. Proffkontrakten viser at de har lyst å satse på meg og har tenkt å bruke meg, sier hun til Altaposten.

Samme uke som proffkontrakten ble gjort kjent, ble hun igjen tatt ut på jenter 19-landslaget, sammen med Runa Lillegård, som spiller på Lyn og sikret et mål for klubben i helga.

– Jeg valgte Kolbotn fordi det er et fint miljø å utvikle seg i. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av trenerteamet, både trener Knut Slatleim og assistenttrener Solveig Gulbrandsen, sier Eline Hegg.

Brukt som vingback

I fjor ble laget nummer fem i Toppserien og Eline Hegg scoret to mål i høstsesongen. I år har hun scoret tre mål i cupen, men hatt fullstendig måltørke i Toppserien. Det kan forklares.

– I år har jeg oftere spilt vingback i 3-5-2, så da må jeg jobbe mye mer tilbake. Men det er også viktig at jeg utvikler meg defensivt også.

I siste bortekamp, 1-2-tap borte mot Avaldsnes, spilte hun spiss i 4-4-2, sammen med landslagsspiss Isabell Herlovsen. I siste hjemmekamp, sist lørdag, spilte hun igjen vingback. Da ble det 3-2 over Stabæk, og Kolbotn berget i praksis plassen i Toppserien.

I årete sesong begynte Kolbotn bra, men så mistet de toppscorer Karina Sævik. Hun scoret blant annet ett mål som er kandidat til året mål i Toppserien, og ble deretter solgt til Paris Saint Germain. Nå ligger Kolbotn på 7.plass i serien.

Internasjonal

Eline Hegg betegnes i miljøet som en spiller med internasjonalt potensial. Hun er da også landslagsspiller for Jenter 19. Likevel mener hun at laget på 7.plass i Toppserien, er det beste for henne.

– Kolbotn er en klubb med ambisjoner om å ligge høyere på tabellen. Det er en klubb som ofte har ligget høyere. Akkurat nå holder vi ikke det nivået. Men jeg valgte Kolbotn fordi vi har en veldig bra spillergruppe og fordi det er veldig godt miljø innad i laget. Jeg trives godt med folkene i og rundt klubben.

Hegg går sisteåret på Wang toppidrettsgymnas i Oslo. Hun vet ikke helt om og hva hun eventuelt skal studere til høsten, men hun synes psykologi virker interessant.

Savner roen

– Hvordan har det vært å bo langt hjemmefra i et nytt og stort miljø?

– Å ta steget bort fra trygghet, er ikke bare bare for en hjemmekjær altaværing. Det var litt tungt i starten, men det går bra. Oslo er en grei by å bo i når man er ung, og jeg er mye sammen med andre spillere på laget og andre venner.

– Hva savner du fra Alta?

– Jeg savner fjell. I Oslo tror de jo Holmenkollen er et fjell. Jeg savner naturen og roen. Når det går litt fort rundt omkring i Oslo, så savner jeg roen i Alta. Og selvfølgelig familie og venner. Det er kjipt å ikke kunne se dem til daglig, men man utvikler nye forhold. Jeg har mange her i Oslo som jeg betrakter som nære venner, sier Eline Hegg, landslagsspiller og proffspiller fra Alta, som bare har ett klart mål som fotballspiller; å bli best mulig.

Kvikk i vendinger

– Men du er jo lita og tynn. Har du ikke da et handicap for å bli riktig god?

– Mot de største og tyngste, for eksempel LSK sine stoppere, har jeg det. Men som hurtig, teknisk god og kvikk i vendingene, kan det ofte være en fordel å møte store spillere. Jeg har et rykk som de ikke alltid henger med på.

Men akkurat nå har jeg spesielt lyst å bli en bedre avslutter. Vi trenger mål nå, og det har jeg lyst å bidra til, enten ved assist eller score selv. Jeg føler at det er tilfeldig at det ikke har blitt mål i serien hittil i år, sier Eline Hegg.

Ros fra legende

Eline Hegg omgir seg med storheter på fotballbanen. Assistenttrener Solveig Gulbrandsen (38) har 183 landskamper.

– Det var kjempesmart av Eline å velge Kolbotn. Bra for oss og bra for henne. Hun kan virkelig bli en toppspiller hvis hun utvikler seg. Hun har tekniske ferdigheter og er veldig rask, i tillegg til utrolig bra balanse og koordinasjon.

– Men hun scorer jo ikke mål?

– Nei, men hun spiller jo på et lag som nesten ikke gjør det heller. Hun er fortsatt ung og hun er ikke en toppspiller ennå. Hun må fortsatt jobbe med detaljer. Men hun har forbedret seg. Hun kommer for eksempel til flere avslutninger nå enn da hun kom.

– Må være mer ego

Måltyven Isabell Herlovsen (31) har 132 landskamper.

– Jeg liker godt å spille sammen med Eline. Hun har det som trengs for å bli en internasjonal spiller; hun har fart og hun er driblesterk. Flink å dra seg forbi, flink å variere mellom å slippe ballen og gå selv. En veldig spennende spiller.

– Hun må kanskje skyte mer, i hvert fall når hun er innenfor 16-meteren. Rett og slett bli mer ego.

Ingvild Isaksen (30) har 64 landskamper, medieansvarlig i Kolbotn

– Kolbotn ønsker å være en utviklingsklubb, så at hun valgte oss tar vi som et kvalitetstegn. I tillegg er det en spiller vi har behov for. Hun har internasjonal fart og teknikk. Det gjør henne veldig spennende Hun bidrar mye, både med stor løpskapasitet og en mot en.

– Må hun score flere mål?

– Det er det ikke mange som gjør i Kolbotn om dagen. Men Eline har utvilsomt potensial til å bli en god målscorer.

Eline spiller også sammen med en annen altaværing, nemlig Tonje Pedersen.