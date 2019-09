Vil inn i statsbudsjettet

sport

Daglig leder Svanhild Pedersen ved Finnmarksløpet AS opplyser til Altaposten at de nå er moden for å utvikle merkevaren til Europas lengste hundeløp ytterligere.

Forutsigbarhet

– Vi har sendt en søknad på 5 millioner kroner til videreutvikling. Vi sitter på en merkevare som har stor verdi og har søkt på midler til et treårig prosjekt, der vi ønsker å gjøre en forretningsutvikling som blant annet inneholder utvikling av nye produkter og å bygge organisasjonen.

Pedersen forteller videre at pengene ikke bare vil komme Finnmarksløpet til gode.

– Parallelt med Finnmarksløpet arrangeres den ukelange vinterfestivalen Borealis i Alta, dessuten avholdes en mengde kulturarrangementer langs traséen etterhvert som deltakerne jager mil gjennom barsk Finnmarks-natur.

– Vi har i mange år samarbeidet med kulturlivet i fylket og nå er uke 10, som løpet arrangeres i, blitt en happening i hele Finnmark. Med penger fra statsbudsjettet vil det ikke bare bringe større forutsigbarhet til oss, men også til en hel del andre aktører spredt rundt i fylket.

Større potensiale

Med økt mediedekning nasjonalt og internasjonalt samt følgere fra store deler av verden har Finnmarksløpet vokst fra å være et lite hundeløp for spesielt interesserte, til å bli en solid merkevare som innbyggerne i hele regionen kan være stolte av.

– Vi har vel ikke klart å kommersialisere på den store interessen og mener at potensialet er mye større. Om Finnmarksløpet kommer inn på statsbudsjettet årlig vil det ikke bare gagne kulturlivet, men også næringslivet i Alta og resten av Finnmark, sier Pedersen, før hun avslutter med å fortelle at de har fått beskjed om at de kan vente seg svar i løpet av oktober.

Støtter søknaden

Det profilerte Familie- og kulturkomité-medlemmet Trond Giske (Ap) besøkte Alta og Finnmarksløpet i slutten av august. Han kunne da fortelle at han er positiv til søknaden og skal gjøre sitt for å støtte opp om den.

– Et slikt løp generer oppmerksomhet og penger til kultur- og næringsliv i store deler av regionen. Det må mange frivillige i sving og det er store ressurser i bruk for å arrangere et løp av slikt kaliber.

Giske kunne ikke love at Finnmarksløpet blir en egen post på statsbudsjettet.

– Jeg kan ikke love at Finnmarksløpet blir årlig på statsbudsjettet, men kommer de inn i år er muligheten selvfølgelig større for at de blir der i årene fremover også. Som medlem av Familie- og kulturkomiteen vil jeg gjøre mitt for å støtte opp om søknaden til Finnmarksløpet, avslutter Giske.