– Barna liker konkurranse og spiller for å bli gode

sport

Alta Golfklubb satser stort på barneidrett og kan nå tilby både golf, frisbeegolf- og til neste år fotballgolf til både små og store.

– Vi er helt ferske på dette området. Barnegolf startet vi opp med i fjor og har nå 20 barn som spiller. Derfor har vi ikke reklamert for dette tidligere. Først må vi se hvordan vi skal legge opp treningene og hvor mye lek vi skal ha inne i bildet, sier Hans Petter Hillestrøm, i det sportslige utvalget i Alta golfklubb, som er med å trene barna.

Hillestrøm forteller at klubben legger stor vekt på å ha trenere tilgjengelig for barna.

– Det er mulig vi har for mye fokus på trening, men ungene liker det. Det vi ser er at barna liker konkurranse og de spiller for å bli gode. Det har aldri vært noe problem å få barna på banen for å trene – men det er klart at vi følger med på om det blir for mye, sier han.

Ikke bare alvor

For å ha en balansegang mellom lek og alvor bruker golfklubben forskjellige aktiviteter for å hindre at det som skal være en gøy aktivitet blir til en forpliktelse.

– Vi gjemmer baller i bunkersen, barna leter etter ballen, så må de slå ballen ut av sanden. Slik lærer de seg å slå ut av bunkersen. Golfstafett er og noe vi bruker. Klarer de ikke chippe ballen inn på green, får de strafferunde, litt sånn som i skiskyting, sier Hillestrøm.

Vil ikke tjene penger på tilbudet

Hillestrøm forteller om en filosofi der alle skal ha mulighet til å være med uten at det skal koste mye penger.

– Det vi er mest stolte av er prisen vi tilbyr. Det koster ikke store summer å spille så mye golf du vil og det er mulig å inngå leieavtale med klubben, hvor du betaler en sum i året for å leie et golfsett som du disponerer selv. Blir køllene for små bytter du settet inn i ett nytt som passer. Skulle du være uheldig å skade køllene gjør ikke det noe – det betyr at du har vært på banen og trent. Dette er et tilbud vi kommer til å bruke mye neste år, sier golfentusiasten.

Daglig leder i Alta Golfklubb, Roar Johansen, anbefaler å leie utstyr til barna når de skal ha golfsett.

– Jeg anbefaler å leie gjennom klubben til barna er ferdig å vokse, slik at man slipper å selge køller med jevne mellomrom. Det kommer helt an på hvor mye barna vokser, men hvis du skal kjøpe golfsett til barna må du kjøpe nytt 3-4 ganger før de er ferdig og vokse, påpeker Johansen.

Noe for alle

I tillegg til barnegolf har klubben frisbeegolf, og til neste år fotballgolf de kan tilby små og store.

– Vi har forskjellige aktiviteter som både barn og voksne kan holde på med. Frisbeegolf startet vi opp med i år og det har barna likt godt. Neste år vil vi og ha fotballgolfbanen klar til bruk, sier Johansen.

Frisbeegolf-banen ble en realitet med god hjelp fra Hammerfest Frisbeeklubb.

– Hammerfest frisbeeklubb har mye mer greie på frisbee enn det vi har. Derfor var det veldig greit at de kom hit og prøvde banen og ga tilbakemelding, sier Johansen.

Stort potensial for mye moro

Eilev Kringstad Skaret har allerede testet ut den nye frisbeegolf-banen et par ganger, og sier banen passer ypperlig for både nybegynnere og viderekommende.

– Banen har hull der du skal kaste rundt forskjellige trær, og andre hull der du stort sett skal kaste i en strak linje. Her er det mye utviklingspotensiale hvis man ønsker det, men det er og en ypperlig bane hvis du vil komme hit og ha det moro uten å ta sporten så høytidelig.

Populær blant studenter

Skaret forteller at banen raskt er blitt populær blant studenter i den korte tiden den har vært åpen.

– Det er allerede mange studenter som har fått øynene opp for frisbeegolf og jeg har møtt studentgjenger her allerede de få gangene jeg har vært her og testet ut banen. Jeg tror frisbeegolf kommer til å bli et populært tilbud når det blir mer kjent. Så er håpet at vi kan dra i gang noen uhøytidelige turneringer etterhvert for å bli kjent med hverandre, sier Skaret.

Johansen er klar over at ikke alle kommer til å spille golf og at nettopp det er en stor grunn til at de nå har lagt til rette for både frisbee- og fotballgolf.

– Med frisbee- og fotballgolf er målet at alle skal kunne komme hit og ha noe å gjøre. Vi tror dette kommer til å bli populært både for bursdager og vennegjenger, som vil komme hit for uhøytidelig moro, sier han.