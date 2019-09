Tore skal stanse svenskene

sport

Det betyr at Lars Lagerbäck endrer formasjon.

Mye tyder på at landslagssjefen sender sine 11 utvalgte på banen i en 4-4-1-1-formasjon med Martin Ødegaard som hengende spiss, men det kan også være at det blir klassisk norsk 4-5-1-formasjon i den viktige bortekampen. Ellers sverger Lagerbäck alltid til 4-4-2.

Uttaket betyr at Erling Braut Haaland og Even Hovland havner på benken etter å ha startet i 2-0-seieren over Malta på Ullevaal torsdag. Inn for Hovland i midtforsvaret kommer Reginiussen, mens midtbanespiller Henriksen erstatter Haaland.

Altaværingen ble spart mot Malta torsdag, men Lagerbäck vil i Kristoffer Ajers skadefravær som ventet benytte seg av hans rutine og duellkraft i kampen mot Sverige. RBK-stopperen spiller sin første landskamp siden juni i fjor.